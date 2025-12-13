TBMM’deki taciz soruşturmasında 3 tutuklama daha!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel taciz iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 aşçı daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 4’e yükseldi.

Soruşturma, Meclis’te stajyer olarak görev yaptığı dönemde TBMM Lokantası’nda çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden D.K.’nin şikâyeti üzerine başlatıldı. Şikâyet kapsamında gözaltına alınan H.İ.G., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 MECLİS ÇALIŞANI DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 5 kişi hakkında inceleme başlatıldığı açıklanırken, 4 Meclis çalışanının daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltında bulunan şüphelilerden 3’ü, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Skandal, TBMM Lokantası’nda stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Olay, 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine gönderilen mesajları yetkililere göstermesiyle ortaya çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı öğrenildi.