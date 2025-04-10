TBMM’ye yeni kanun teklifleri sunulacak… Aşırı hız, alkollü araç kullanımı ve kırmızı ışık ihlaline cezalar ağırlaştırılıyor

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:48

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:48

AKP, TBMM’ye yeni kanun teklifleri sunmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve gelecek ay TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen kanun teklifiyle, ölümlü ve yaralamalı kazalara en fazla yol açan alkollü araç kullanımı, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlaline uygulanan cezaların ağırlaştırılması, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanacak yaşı ilerlemiş sürücülerden sağlık veya hastane raporu istenmesi öngörülüyor. AKP’nin yarın, 703 sayılı KHK’da Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümlerin düzenlendiği 34 maddelik kanun teklifini yarın TBMM’ye sunması bekleniyor.

AKP'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre, TBMM'ye yeni kanun teklifleri sunulmaya hazırlanılıyor.

Anayasa Mahkemesi’nin, 2018’de yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de iptal ettiği ve münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken hükümlerin yer aldığı 30-35 maddelik bir kanun teklifinin yarın TBMM’ye sunulması bekleniyor. Teklifte, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları gibi kurumların teşkilatlanması, özlük hakları ve kadro tanımlarıyla ilgili düzenlemeler yer alacak.

KAZALARIN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

TBMM’ye yakında sunulması planlanan bir diğer düzenleme de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören yaklaşık 30 maddelik kanun teklifi olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da birkaç gün önce açıkladığı kanun taslağında yer alan düzenlemelerle caydırılığın artırılması hedefleniyor.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren, alzehimer vb. başka hastalıkları bulunan sürücülerin yol açabileceği kazaların önlenmesi amacıyla ileri yaştaki sürücülerden sağlık raporu istenmesine, belirlenecek ileri yaş grupları için ehliyet yenilemesi istenmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Bunun yanı sıra, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en fazla aşırı hız, alkollü araç kullanımı ve kırmızı ışık ihlalinden kaynaklanması nedeniyle bu ihlallerle ilgili cezaların ağırlaştırılması planlanıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAZALARLA İLGİLİ ETKİ ANALİZİ HAZIRLIYOR

İçişleri Bakanlığının, son iki yıllık süreçteki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarıyla ilgili etki analizi hazırladığı belirtiliyor. Bu kazaların sebebinin sürücü hataları, yol durumu veya araçtan kaynaklı olup olmadığının analizlerine göre cezalarla ilgili düzenleme yapılacak.

AKP'li yetkililer, yol altyapısı ve diğer idari düzenlemeler konusunda son yıllarda ciddi ilerleme kaydedilmesine karşın ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının beklenilen düzeyde azaltılamadığını belirterek, bu nedenle kazalara en çok yol açan ihlallerde cezaların artırılmasının amaçladığını vurguladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurnaköy gişelerinde birkaç gün önce aşırı hız nedeniyle bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişinin öldüğünü hatırlatan yetkililer, aşırı hızdan kaynaklı kazalara işaret etti. Yetkililer, ''Meselemiz şu, trafik kazalarındaki ölümleri azaltmak, yaralanmaları azaltmak. Bunun için sebepler neyse buna yönelik tedbirlerimizi genişletmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Son yapılan düzenleme sonucu kurallara aykırı olarak ışıklı ve sesli çakarlı araç kullanımıyla ilgili cezaların 7 bin 950 TL’den 155 bin TL’ye çıkarılması ve belli sürelerle trafikten men cezası getirilmesiyle bu ihlallerde ciddi oranda düşüş olduğunu belirten yetkililer, alkollü araç kullanımı, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlallerine cezaların artırılmasının kazaların azaltılmasını sağlayacağını belirtiyor.

YENİ YARGI PAKETİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, bir süredir konuşulan, toplumdaki ''cezasızlık algısının'' ortadan kaldırılmasını amaçlayan yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Adalet Bakanlığının hazırladığı taslakla ilgili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Grup Başkanlığı ve Bakanlık yetkilileriyle çalışmalar önümüzdeki haftalarda devam edecek. 2 yılın altındaki hapis cezalarıyla ilgili infaz sisteminin yeniden düzenlenmesini öngören, infazın ağırlıkla kamu hizmetleri veya ıslah amaçlı etkinliklerle gerçekleştirilmesine yönelik hükümlerin yer alacağı yeni yargı paketinin, mayıs ayında TBMM’ye sunulmaya hazır hale geleceği ifade ediliyor.

DİĞER KANUN TEKLİFİ HAZIRLIKLARI

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idari yapılanmasına yönelik bir teklif üzerinde çalıştığı öğrenildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün özellikle kiralama, sözleşme yapma ve restorasyon faaliyetleriyle ilgili yaklaşık 15 maddelik bir kanun teklifinin TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Ayrıca, TBMM tatile girmeden önce, uzun süredir üzerinde çalışılan Rekabet Kanunu Teklifi’nin de TBMM’ye sunulacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 1,5 yıldır yürürlükte olan bu konula ilgili düzenlemelerin etkilerine bakılacağı ve buna göre kanun teklifinin düzenlenerek, TBMM’ye getirileceği belirtiliyor.