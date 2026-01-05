Tekel bayi cinayeti davasında verilen cezalar İstinaf’ta onandı: Dosya Yargıtay’a taşınıyor

İstanbul Esenyurt’ta 28 Temmuz 2023’te Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen’in (24) yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısına ilişkin açılan davada mahkeme, Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’in ‘kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, 4 sanığın ayrıca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Verilen kararın ardından, Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ceza artırımı gerekçesiyle dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

İstinaf Mahkemesi ise verilen cezalara ilişkin kararı onadı. Avukat Şeker, dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Şeker, “Esenyurt Tekel bayisinde gerçekleşen cinayette İstinaf, hem katılan vekili olarak tarafımızın başvurusunu hem de sanık müdafilerinin ayrı ayrı istinaf başvurularının reddine karar verdi. Bu da ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı aynı şekilde onayladı anlamına gelmekte. Yargıtay'da temyiz başvurusunda bulunacağız. Biz burada kişilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini savunuyoruz. Ancak Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu ceza iki kez müebbet hapis cezası ve bir kez kasten öldürmeye teşebbüs hapis cezasıydı. Bizler ise bir ağırlaştırılmış müebbet, bir müebbet hapis ve bir adet de kasten öldürme teşebbüs olması gerektiğini düşünüyorduk. Yargıtay'da bu konuda detaylı temyiz dilekçemizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.