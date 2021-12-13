Tekgıda-İş'ten Doğanay'a protesto: İşvereni fabrikanın önünden uyarıyoruz
Adana'da, Doğanay Şalgam Fabrikası önünde toplanan Tekgıda-İş üyeleri, sendikanın iş yeri baş temsilcisinin işten atılmasına tepki gösterdi. Fabrikada sendikal faaliyete yönelik baskılara son verilmesi çağrısı yapılan eylemde "Aksi takdirde haklı ve meşru olan bu eylemlerimiz sadece fabrika önünde ve Türkiye sınırları içerisinde kalmayacak" denildi.
Adana'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Doğanay Şalgam Fabrikası'nda örgütlenen Tekgıda-İş Sendikası'nın baş temsilcisi işten çıkarıldı, sendika üyeleri bu karara sert tepki gösterdi.
Fabrika önünde eylem yapan ve "Direne direne kazanacağız" slogan atan sendika üyeleri, işten çıkışların durdurulmasını talep etti.
İŞVERENE UYARI
Tekgıda-İş Sendikası Adana Şubesi üyeleri Doğanay Şalgam Fabrikası'ndaki işten çıkarılan sendika baş temsilcisi için fabrika önünde eylem yaptı. Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar ve Türk-İş'e bağlı sendika başkan ve yöneticilerinin de katıldığı eylemde, "Sendika hakkımız, söke söke alırız" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı. Grup adına açıklama yapan Tekgıda-İş Sendikası Adana Şube Başkanı İbrahim Sani Gökmen, işvereni uyararak tarihi yanlıştan dönülmesini istedi. Gökmen, aksi halde daha geniş çaplı eylem yapacaklarını duyurdu.
"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"
Adana'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Doğanay Şalgam Fabrikası'nda eylem yapan sendika üyelerinin alkışlarıyla konuşmasını sürdüren Tekgıda-İş Sendikası Adana Şube Başkanı İbrahim Sani Gökmen, "İşçilerimiz sendikamıza güvendi, anayasal hakkını kullanarak sendikamıza üye oldu. İşçilerimiz bilmeli ki, bizlere güvenen işçilerimizi asla yarı yolda bırakmayız. Sonuna kadar bu haklı mücadelenizde sizinli birlikte omuz omuza direneceğiz ve sonunda mutlaka kazanacağız. Yılgınlık yok, mutlaka başaracağız" dedi.
"SORUMLUSU BİZ OLMAYACAĞIZ"
Fabrika önünde işverene seslenerek uyarılarını yineleyen Tekgıda-İş Sendikası Adana Şube Başkanı İbrahim Sani Gökmen, "İşvereni bu fabrikanın önünden uyarıyoruz. İşten çıkardığınız sendikamızın işyeri baş temsilcisini tekrar işbaşı yaptırın. İçeride çalışan sendika üyesi işçilerimiz üzerindeki baskıya son verin. Aksi takdirde haklı ve meşru olan bu eylemlerimiz sadece fabrika önünde ve Türkiye sınırları içerisinde kalmayacak. Eylemlerimizi uluslararası boyuta taşıyarak dünya gündemine gelecek adımlar atacağız. Bu konuda zarar görecek marka değerinin sorumlusu biz olmayacağız. Bu hatadan dönülmesi için bir kez daha uyarımızı tekrarlıyoruz" diye konuştu.
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