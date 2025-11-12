Tekirdağ'da 19 kaçak göçmen yakalandı: 5 insan kaçakçısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlerin taşındığını belirlediği 3 araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 Afganistan, 2 Irak, 2’si de İran uyruklu olmak üzere 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen F.D. (29), E.S. (19), T.S. (33), K.N. (23) ve O.K. (23), gözaltın alındı.

5 TUTUKLAMA

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.