Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 5 kişi tutuklandı!

28.11.2025 12:39:00
DHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı, yabancı uyruklu 5 kadın kurtarıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' suçuna yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, Çorlu ilçesinde sosyal medya platformlarına verilen ilanlar üzerinden 6 şüphelinin yabancı uyruklu kadınları para karşılığında fuhşa zorladığı belirlendi.

7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 5 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

