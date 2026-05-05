Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik 11 ilçede 114 uygulama yaptı. Uygulamada 'Uyuşturucu kullanma' suçundan 113, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 20 olmak üzere toplam 133 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda 879 gram çeşitli uyuşturucular, 5 bin 790 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, 4 bin 205 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 146 bin 290 lira ele geçirildi.

10 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Tekirdağ'ımızı, geleceğimiz olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarından ve torbacılardan temizlemekte kararlıyız. Mücadelemiz, 'sıfır tolerans' ilkesiyle kesintisiz şekilde devam edecektir. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz" denildi.