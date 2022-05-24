Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Tekirdağ merkezli iki ilde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan fuhuş yapıldığı tespit edilen evlerin de mühürlendiği bildirildi.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada sahte hesaplar aracılığı ile fuhuş yaptırıldığının tespit edilmesinin ardından Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 cep telefonu, tabanca, 10 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Adreslerde 9'u yabancı 12 kadın yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Fuhuş yapılan evlerin mühürlendiği belirtildi.
Video Haberler
- HES yapılacaktı: Mahkeme sonuçlanmadan ağaçlar kesildi
- 'Troller' ortaya atmıştı, Bahçeli tekrarladı
- Dünyaca ünlü Türk doktordan 'Stres' uyarısı
- Pedlere 'indirim' zam olarak yansıdı
- Lahmacun Bodrum'da 200, Gaziantep'te 10 TL
- Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- 'Damat eğlencesinden' 340 adet boş kovan çıktı
- Sarıgül af çağrısını yineledi
- Hava ısındı, sebze meyvenin fiyatı düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- 5 asker şehit
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- 'Troller' ortaya atmıştı, Bahçeli tekrarladı
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- Çok konuşulan 'kayyum' açıklaması