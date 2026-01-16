Tekkeköy boğuluyor!

Samsun'un Tekkeköy’de akşam saatlerinde fabrika bacalarından çıkan dumanlar, yurttaşların tepkisine neden oldu.

Yurttaşların kamera ile kayıt altına aldığı görüntüler ilçede yaşanan çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde bacalardan yoğun şekilde yayılan dumanlar dikkat çekerken bölge halkı, “Her akşam aynı manzara ile karşı karşıyayız. İnsan sağlığıyla oynanıyor. Bu çileden artık kurtulmak istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yurttaşlar, çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği belirtilen duman salınımına karşı gerekli denetimlerin yapılmasını ve sorunun kalıcı şekilde çözülmesini Samsun Valiliği’nden istedi.