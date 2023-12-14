Teknesi bulundu, kendisinden haber alınamıyor
Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ve kendisinden haber alınamayan iş insanı Yasin Cinkaya için denizde arama çalışması başlatıldı.
Aydın'da iş insanı Yasin Cinkaya FBR isimli teknesi ile balık tutmak için Didim’den denize açıldı.
Bir süre sonra Cinkaya’nın teknesi sahil güvenlik ekipleri tarafından açıkta bulunarak sahile çekildi. Yasin Cinkaya’ya ulaşılamazken telefonunun teknede olduğu tespit edildi.
Cinkaya’nın ailesine durum bildirilirken sahil güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Didim açıklarında arama çalışması başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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