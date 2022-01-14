Teknolojiyi takip etti, 10 binlerce gence istihdam sağladı
Türkiye’de teknoloji alanında geliştirdiği inovatif yaklaşımlar ile insan kaynakları üzerine ağırlık veren Team Fores HR; Türkiye genelinde 65 ilde, toplam 17 bin gencin 'cebine girdi'.
Kendi geliştirdiği özel bir yazılımla, 2019 yılı itibarıyla, akıllı cep telefonları için bir uygulama geliştirerek Türkiye çapında iş arayan binlerce gencin cebine giren Team Fores HR; sadece geçtiğimiz 6 ay içinde 2 bin 100'den fazla gence 51 bin günün üzerinde iş olanağı sağlayarak gençlerin istihdamında rol oynadı.
'2 BİNDEN FAZLA GENÇ'
Perakende sektörünün Part Time ve Dönemsel işgücü gereksinimlerini; bir yandan okurken bir diğer yandan çalışmayı tercih eden üniversiteli gençlerden oluşan ekipleriyle tamamlayan Team Fores HR; ilk 6 aylık süreçte pandemiden ötürü kısıtlamalar yaşanmasına rağmen 2021 yılı ikinci yarısında sağladığı istihdam olanakları ile 2 binden fazla gence çalışma fırsatı sundu.
"Part time çalış, iş dünyası ile erken tanış" sloganını özümseyen Team Fores HR; gençlerin henüz okurken deneyim kazanmalarını, iletişim yeteneklerini geliştirmelerini, iş hayatını tanımalarını, kariyerlerine yön verimelerini, dikkat etmeleri gereken konuları ve yeteneklerini kavramalarını sağlarken; diğer yandan gençlerin bütçelerine de destek olarak erken yaşta sigortalı olmalarını sağlamaya çalışıyor.
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