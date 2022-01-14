Teknolojiyi takip etti, 10 binlerce gence istihdam sağladı

14 Ocak 2022 Cuma, 16:27

Kendi geliştirdiği özel bir yazılımla, 2019 yılı itibarıyla, akıllı cep telefonları için bir uygulama geliştirerek Türkiye çapında iş arayan binlerce gencin cebine giren Team Fores HR; sadece geçtiğimiz 6 ay içinde 2 bin 100'den fazla gence 51 bin günün üzerinde iş olanağı sağlayarak gençlerin istihdamında rol oynadı.

'2 BİNDEN FAZLA GENÇ'

Perakende sektörünün Part Time ve Dönemsel işgücü gereksinimlerini; bir yandan okurken bir diğer yandan çalışmayı tercih eden üniversiteli gençlerden oluşan ekipleriyle tamamlayan Team Fores HR; ilk 6 aylık süreçte pandemiden ötürü kısıtlamalar yaşanmasına rağmen 2021 yılı ikinci yarısında sağladığı istihdam olanakları ile 2 binden fazla gence çalışma fırsatı sundu.

"Part time çalış, iş dünyası ile erken tanış" sloganını özümseyen Team Fores HR; gençlerin henüz okurken deneyim kazanmalarını, iletişim yeteneklerini geliştirmelerini, iş hayatını tanımalarını, kariyerlerine yön verimelerini, dikkat etmeleri gereken konuları ve yeteneklerini kavramalarını sağlarken; diğer yandan gençlerin bütçelerine de destek olarak erken yaşta sigortalı olmalarını sağlamaya çalışıyor.