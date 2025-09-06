TELE1'in ekran karartma cezası sona erdi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen 5 günlük ekran karartma cezasının dün gece itibarıyla sona ermesinin ardından, TELE1 yeniden yayına başladı.

NE OLMU Ş TU?

RTÜK, TELE 1’e Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” sözleri nedeniyle 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.

5 günlük ekran karartma cezasına önce mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Daha sonra yürütmeyi durdurma kararı iptal edilmişti.

TELE1 de, yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin kararın iptali için bir üst mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Ancak üst mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldıran kararı iptal etmemişti. Bu nedenle TELE1’in yayını 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece yarısından itibaren 5 gün süreyle karartılmıştı.