TEM’de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunu kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi

İHA
24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:15
TEM’de kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi
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İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. TEM otoyolunu kaplayan beyaz örtü drone ile görüntülendi.


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