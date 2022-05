Temel Karamollaoğlu'ndan 'Anneler Günü' mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Daha önce yaptığı bir görüntülü görüşme esnasında annesinin aradığı görülen bir videoyla birlikte Karamollaoğlu, şu mesajı paylaştı:

