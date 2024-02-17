Temizlik görevlisi çalıştığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu

Erzurum'da bir temizlik görevlisi çalıştığı şehir hastanesinin tuvaletinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:48
Temizlik görevlisi çalıştığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu
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Erzurum Şehir Hastanesi'nin tuvaletinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hastanenin temizlik görevlisi 51 yaşındaki Oktay Kara olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Vücudunda darp izine rastlanmayan ve kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Kara'nın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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