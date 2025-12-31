THY, AJet ve Pegasus'tan hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 42 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir" dedi.

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu ve güneydoğudaki bazı illere planlanan 30 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.