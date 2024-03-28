THY'den yerel seçim kararı: Biletlerde iade hakkı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Türk Hava Yolları (THY) belirtilen şartlara uygun olan yolcuların biletlerinde değişiklik ve hiç kullanılmayan biletler için ise ücretsiz iade hakkı tanındığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:31
THY'den yerel seçim kararı: Biletlerde iade hakkı
Abone Ol google-news

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle THY belirtilen şartlara uygun olan yolcuların biletlerinde değişiklik ve hiç kullanılmayan biletler için ise ücretsiz iade hakkı tanındığını açıkladı.

"ÜCRETSİZ İADE YAPILACAKTIR"

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli yolcularımız, 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye'de yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yolcularımıza ilave haklar tanınıştır. Buna göre 02 Ocak 2024 ve öncesine düzenlenmiş biletler için 24 Mart 2024-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları seferlerine kayıtlı yolcularımızın işlemleri, ücret kuralına bakılmaksızın 15 Nisan 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve belirtilen şartlara uygun olan yolcularımızı kapsaması kaydıyla, Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır.

Kısmi olarak kullanılmış, seyahat tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza almaksızın biletin geçerliliği 30 Nisan 2024 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."


THY haberleri Türk Hava Yolları haberleri Türkiye Cumhuriyeti haberleri

İlgili Haberler

THY uçağında 'bebek yolcu' paniği: Uçak İstanbul'a acil dönüş yaptı

THY uçağında 'bebek yolcu' paniği: Uçak İstanbul'a acil dönüş yaptı
10 yılın ardından… THY Libya’ya seferlere başlıyor

10 yılın ardından… THY Libya’ya seferlere başlıyor
THY toplu iş sözleşmesinde Hava-İş Sendikası ile anlaşma sağlandığını duyurdu

THY toplu iş sözleşmesinde Hava-İş Sendikası ile anlaşma sağlandığını duyurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci' yanıtı: Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci' yanıtı: Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...
27 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reyting sıralaması

27 Mart 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reyting sıralaması
Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek

Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek
Kirli Sepeti’nin yıldızı Melisa Döngel, yeni diziyle Anlaştı

Kirli Sepeti’nin yıldızı Melisa Döngel, yeni diziyle Anlaştı
Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’

Belediye başkanının aracına silahlı saldırı! ‘Hiçbir zorbalık bizi bu yoldan alıkoyamaz’
Yıldızların rehberliğinde: 29 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları

Yıldızların rehberliğinde: 29 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları
Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı

Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı
Özdemir Asaf’ın 100. yaşı “Yalnızlık Paylaşılmaz” etkinliğiyle kutlandı

Özdemir Asaf’ın 100. yaşı “Yalnızlık Paylaşılmaz” etkinliğiyle kutlandı