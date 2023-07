TİP'ten zam protestosu: Bir avuç asalak zenginliğine zenginlik katmaya devam ediyor

Yayınlanma: 10.07.2023 - 19:48

Güncelleme: 10.07.2023 - 20:16

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı ise yüzde 20'ye, maktu harç tutarlarına da yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Türkiye İşçi Partisi gelen zamları protesto etmek için bugün ülke genelinde sokağa çıktı. İzmir'de de il örgütü önünde toplanan partililer "Saray harcıyor, halk ödüyor" yazılı pankart ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüdü. Sık sık "AKP elini cebimizden çek", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Zamlar, vergiler geri çekilsin", Saray harcıyor emekçiler ödüyor", "Zam zulüm işkence işte AKP", "Patronlar çalıyor emekçiler ödüyor", "Yoksullaşan milyonlar zenginleşen patronlar", "AKP’nin gözü emekçinin cebinde" sloganları atılırken yürüyüş Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasıyla son buldu.

"TEMEL İHTİYAÇLAR LÜKS HALİNE GELDİ"

Basın açıklamasını okuyan TİP Ege Gençlik Sorumlusu İzmir üyesi Orhan Kiper, seçimlerin hemen ardından iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini hatırlatarak, "Maaşlara yapılan artışlar daha elimize geçmeden buharlaştı. Her yeni güne daha da yoksullaşarak başlıyoruz. En temel yaşamasal ihtiyaç malzemeleri; gıda ve hijyen ürünleri dahi bizler için lüks haline geldi" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ SAĞLIKLI BESLENEMİYOR"

AKP iktidarının ekonomik politikalarını eleştiren Orhan Kiper, "Sermaye gruplarına sürekli vergi afları, kıyak ihaleler sağlanırken akaryakıt istasyonları vergi dairesine, cep telefonları dört farklı vergi kalemiyle mobil vergi dairesine çevrildi. Kullanmadığımız havalimanlarının, köprülerin, yolların vergileri her gün cebimizden çıkmaya devam ediyor. Asgari ücrete dahi vergi uygulayan sistem yüzünden çocuklarımız sağlıklı beslenemiyor, bizlere şükretme fetvaları verilirken bir avuç asalak zenginliğine zenginlik katmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN DAHA DA YOKSULLAŞTIĞIMIZ BİR ÜLKEYE UYANMAKTAYIZ"

Gelir adaletsizliğinin her geçen gün daha da artığını anlatan Kiper, "Geldiğimiz noktada çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını sağlamak imkansız hale gelmiştir. Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz yarı zamanlı öğrenci tam zamanlı çalışan olarak hayatlarının en güzel günlerini köle gibi yaşamak zorunda bırakılmıştır. Emekli maaşları bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının yarısına düşmüştür. Ülkemiz, dünya çalışma saatleri ortalamasında en üst sıralarda yer alıp emek sömürüsünde rekorlar kırarken, gelir gider adaletsizliği ise değil her geçen gün her saat başı artmakta, bizler her sabah daha da yoksullaştığımız bir ülkeye uyanmaktayız. Ancak unutmamalıyız ki; ülkemizi emeğiyle var edenler bizleriz. Zam furyasına, iş yerinde yaşadığımız sıkıntılara, işşizliğe, geleceksizliğe karşı bir araya gelmek zorundayız, onlar bir avuç ama örgütlü biz de milyonlar olarak emeğimize ve haklarımıza sahip çıkmalıyız. İnsanca bir yaşam bir arada vereceğimiz mücadele ile mümkün ve kaçınılmaz olacaktır" dedi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Orhan Kiper, "Türkiye İşçi Partisi yani emeğiyle geçinenlerin partisi, senin partin üzerimizden kene gibi semiren asalak sürüsüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor ve edecek gel bu mücadeleyi birlikte verelim bizden çaldıklarını birlikte geri alalım! Zamlar geri alınsın, servet vergisi uygulansın, vergiler tabana değil tavana yayılsın" şeklinde konuştu.