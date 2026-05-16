TIR'da şüpheli ölüm: Otopsi yapılacak

Olay, Gerede ilçesi Koçumlar mevkisindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Doğu illerinden İstanbul'daki hayvan pazarlarına kurbanlık taşıyan TIR şoförü, yanında bulunan yeğeni F.S. ile birlikte gece saatlerinde dinlenmek için tesiste mola verdi.

TIR'ın içerisinde uyuyan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen F.S.'yi amcası, bu sabah hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde F.S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. F.S.'nin ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edildi.

F.S.'nin cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.