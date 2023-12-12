TIR devrildi: Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı
Düzce'de plastik granül yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada şoför yaralanırken, yola saçılan malzeme nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Murat Işık idaresindeki 76 AAR 550 plakalı plastik granül yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi.
TIR'ın dorsesindeki malzemeler otoyola döküldü. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Işık sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada yola saçılan malzeme nedeniyle Karayolları ekipleri, otoyolun İstanbul istikametini 2 şeritli olarak trafiğe kapattı. Tek şeritten trafiğin verildiği yolda, TIR'ın ve dökülen malzemelerin kaldırılması için çalışma sürüyor.
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