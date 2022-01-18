TIR hendeğe düştü, yol ulaşıma kapatıldı
Ankara karayolunun Kestel ilçesi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, hendeğe düştü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunun Bursa istikameti, TIR’ın kurtarılmasının ardından yaklaşık 20 dakika sonra yeniden açıldı.
Ankara'da İnegöl ile dağ ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kırsal mahallelerde kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel İlçesi Ümitalan mevkisinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, hendeğe düştü.
Kaza nedeniyle karayolunun Bursa istikameti trafiğe kapandı.
Ekipler, oluşan uzun araç kuyruğu nedeniyle kaza bölgesine ters istikametten gitti.
TIR’ın kurtarılmasının ardından yol, yaklaşık 20 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Karayolları ekipleri, kar yağışına karşı yolda önlemlerine devam ederken, trafik ekipleri de belirli bölgelere kontrol noktaları kurdu.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi
- Konyaspor Ahmet Çalık'ın ismini yaşatacak
- Korkunç kaza: İş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü
- 'Selfie'lerini sanal ortamda satan öğrenci milyoner oldu
- SBK davasının savcısı açıkladı
- Adnan Oktar'ın ismi geçiyordu: İstenen ceza belli oldu