TIR hendeğe düştü, yol ulaşıma kapatıldı

Ankara karayolunun Kestel ilçesi yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, hendeğe düştü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunun Bursa istikameti, TIR’ın kurtarılmasının ardından yaklaşık 20 dakika sonra yeniden açıldı.

(DHA)
18 Ocak 2022 Salı, 13:36
TIR hendeğe düştü, yol ulaşıma kapatıldı
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Ankara'da İnegöl ile dağ ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kırsal mahallelerde kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel İlçesi Ümitalan mevkisinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, hendeğe düştü.

Kaza nedeniyle karayolunun Bursa istikameti trafiğe kapandı.

Ekipler, oluşan uzun araç kuyruğu nedeniyle kaza bölgesine ters istikametten gitti.

TIR’ın kurtarılmasının ardından yol, yaklaşık 20 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları ekipleri, kar yağışına karşı yolda önlemlerine devam ederken, trafik ekipleri de belirli bölgelere kontrol noktaları kurdu.


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