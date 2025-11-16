Tokat’ta “Ekmek ve Adalet” buluşması: Şık Makas işçileri hakları için miting düzenledi

Tokat’ta Şık Makas işçileri, BİRTEK-SEN, KESK ve Birleşik Kamu-İş’in çağrısıyla “Ekmek ve Adalet Mitingi”nde bir araya geldi. Kentin dört bir yanından kortejler oluşturarak yürüyüşe geçen işçiler, hem taleplerini dile getirdi hem de ev hapsi cezası verilen işçi Buse Kara’nın fotoğraflarını taşıdı. “Buse Kara yalnız değildir” sloganı miting boyunca en sık kullanılan ifadelerden biri oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge Şık Makas işçilerinin yanı sıra CHP, Emek Partisi, SOL Parti, Birleşik Kamu-İş, KESK ve grevlerinin 123. günündeki Merzifon GM Teknik işçileri de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan ve SOL Parti yöneticileri de alanda yer aldı.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmada işçilere yönelik baskı ve cezasızlığı vurgulayarak, “Buse Kara’ya özgürlük istiyoruz” dedi. Şık Makas işçilerinin gasp edilen tazminatlarının derhal ödenmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, emekçilerin biat etmeyeceğini ve milyonların açlığa mahkûm edildiğini söyledi.

Mitingde konuşan Şık Makas işçileri, mücadelenin yalnızca kendi işyerleriyle sınırlı olmadığını belirterek Tokat halkına seslendi: “Bu mücadele bütün emekçilerin mücadelesidir. Haklarımıza sahip çıkacağız, ekmeğimizi gasp etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.”

Aylarca maaş alamayan, haksız gerekçelerle işten çıkarılan ve tazminatları ödenmeyen işçiler, insanca yaşam mücadelesi verdiklerini anlattı. Bir yanda büyük teşviklerle büyüyen, farklı şehirlere ve yurtdışına yatırım yapan patronun bulunduğunu söyleyen işçiler; diğer yanda temel ihtiyaçlarını karşılayamayan emekçilerin olduğunu dile getirdi.

Öz İplik-İş’in kendilerini yalnız bıraktığını belirten işçiler, sendika temsilcisinin patronu akladığını ve işçilere baskı yaptığını ifade ederek “Bu mudur sendikacılık?” diye sordu. Gerçek sendikal mücadelenin BİRTEK-SEN ile yürütüldüğünü vurguladılar.

Patronun “fabrikayı kapatmaya çalışıyorlar” suçlamasına yanıt veren işçiler, aylarca maaş almadan üretimi sürdürdüklerini belirterek “Biz bu fabrika kapanmasın diye sağlığımızdan olduk” dedi. İşçiler, patron Haluk Kolunsağ’a “Bir kez olsun çocuğuna okul eşyası alamadığın oldu mu? Kiranı ödeyemediğin bir ay yaşadın mı?” sorularını yöneltti.

Mitingin sonunda işçiler, Tokat halkına ve tüm emekçilere birlik çağrısı yaptı: “Şık Makas işçisi kazanırsa Tokat’taki bütün işçiler kazanacak. Mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.”

Eylem, “Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın işçilerin onurlu mücadelesi” sloganlarıyla sona erdi.