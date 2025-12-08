Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 10:07:00
Tokat’ta görevi başında rahatsızlanan Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 33 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık, mesai sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tokat'taki Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Mustafa Palabıyık (33) görevi başında rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Palabıyık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Palabıyık’ın evli olduğu, eşinin 7 aylık hamile olduğu ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Palabıyık için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Palabıyık'ın ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törenin ardından Palabıyık’ın naaşı memleketi Isparta’ya uğurlandı.

