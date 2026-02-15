Tokat’ta kayıp olarak aranan kadın derede ölü bulundu

Merkeze bağlı Akbelen köyünde yaşayan Kezban Genç’ten dünden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.



Bu sabah bölgedeki dere yatağında arama yapan AFAD dalgıç ekipleri, Genç’in cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Kezban Genç’in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.