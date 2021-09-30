Tokat'ta balkondan düşen 82 yaşındaki kişi öldü
Tokat'ta apartmanın 3. katından düşen 82 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Arif Melen, Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3. katındaki evinin balkonundan kaldırıma düştü.
Durumu görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, Melen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Melen'in cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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