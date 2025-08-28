Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için yeni bir sosyal konut hamlesi başlattı. Peki, TOKİ başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ’nin 250 bin konut projesine başvuru için e-Devlet ekranı henüz erişime açılmadı. Başvuruların yıl sonunda ya da 2026’nın başında başlaması, gerekli şartların ise resmi duyuru ile birlikte açıklanması bekleniyor.