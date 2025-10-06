TOKİ, ev ve iş yeri alanlar için kolaylık sağlamaya devam ediyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası son başvuru tarihi ne zaman? TOKİ indirim kampanyasından kimler faydalanabilir?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI SON BAŞVURU TARİHİ

TOKİ indirim kampanyası başvuruları 22 Eylül'de başladı. Son başvurular ise 17 Ekim'de alınacak. İlgililer ev ve iş yeri tapularını hemen ve indirimli almak için bankalara müracaat etmeliler.

Kampanya, borcun tamamının kapatılması halinde uygulanıyor. Ayrıca borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak koşuluyla yapılacak peşin ödemelerde de indirimden kısmi olarak yararlanılıyor.

İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI

İndirim uygulamasındaki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları kampanyadan yararlanabiliyor.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen alıcılar bankaya giderken Site Yönetiminden ''borcu yoktur belgesi'' ve ilgili Belediyeden ''emlak beyan değerini gösterir belgeyi'' de alarak yanında götürmeli.