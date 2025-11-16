TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. 2025 TOKİ başvuru şartları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, TOKİ'ye aynı aileden 2 kişi başvurabilir mi, eşinin üzerine ev olan başvuru yapabilir mi?

TOK İ'YE AYNI AİLEDEN İKİ KİŞİ (KARI-KOCA) BAŞVURABİLİR Mİ?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılamayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek proje için TOKİ 500 bin konut kitapçığı yayımlandı.

Kitapçıkta şu ifadeler yer aldı:

‘’Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşinin adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.’’

E ŞİNİN ÜZER İNE EV OLAN TOKİ BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

TOKİ sosyal konut projesinin net kurallarından biri mülkiyet durumudur. Buna göre başvuruda bulunacak kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin eşinin kayıtlı bir ev (tapu) olması durumunda, bu durum TOKİ işlemlerine engel teşkil edecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

18 yaşını doldurmuş olmak

En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması

Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile Sözleşme yapmamış olması

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak (Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek)

Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla net 127.000 TL (İstanbul İli için 145.000 TL) olması

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak

Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)

Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)

Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.

3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.

İLK TESLİMAT MART 2027'DE OLACAK

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.