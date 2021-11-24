Toplumsal Bellek Platformu'ndan Cumartesi Anneleri açıklaması: Yıllardır sessiz çığlıklar var

24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:01

27 Mayıs 1995'ten beri her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda haber alamadıkları yakınları için oturma eylemi düzenleyen Cumartesi Anneleri, günümüzde hala eylemlerine devam ediyor. 26 yıldır faaliyette olan topluluğun 700. hafta eyleminde gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Toplumsal Bellek Platformu yaptığı basın açıklamasında, yargılanan kayıp yakınları, hak savunucuları ve destekçilerinin davalarında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"YILLARDIR SESSİZ ÇIĞLIKLAR VAR"

Toplumsal Bellek Platformu, yaptığı basın açıklamasında, "sevdiklerinin neden kendilerinden koparıldığını soran bir insanın yakınına kavuşmasını dilemenin, beklemenin, ummanın, bunun için seslenmenin ve kamuoyu oluşturmanın ne zamandır suç sayıldığını sorguladı, yıllardır sessiz çığlıklar" olduğunu belirtti.

Basın açıklamasının tam hali;

"Kimi babasını, annesini kaybetti. Kimi evladını. Bile isteye öldürülme tahammüden cinayet kurbanlarıyla her biri. Ne yazık ki bu durum olağanlaştırılmaya, "suç" hafifletilmeye, cezasızlık meşrulaştırılmaya çalışıldı. Sevdikleri için günün birinde harekete geçti yakınları. Tıpkı kilometrelerce uzakta, Arjantin'deki Plaza de Mayo kadınları gibi. Hukuk düzeninin işlediği bir ülkenin hayalini yüreklerinde taşıdılar. 27 Mayıs 1995'ten beri Galatasaray Meydanı'ndan "Neredeler?" sorusunu kar kış, yağmur çamur demeden sordular. 700 hafta boyunca yakınlarına dair bir ipucu aradılar. Sanat hayatın içine, şarkılar şiirler meydanların dışına taştı. Ama gözler kör, kulaklar sağır olmaya devam etti. Bu da yetmezmiş gibi 'Beni Bul Anne' diye seslenmek, suç kabul edildi. Bugün kayıp yakınları, hak savunucuları ve destekçileri yargılanıyor. Bu durum dünün cinayetlerinin özetini yaşamaya dönüşüyor. Yıllardır sessiz çığlıklar var: Sevdiklerinin kendilerinden neden koparıldığını soruyorlar. Bir insanın yakınına kavuşmasını dilemek, beklemek, ummak, bunun için seslenmek, kamuoyu oluşturmak ne zamandır suç sayılıyor? Bizler, siyasi cinayetlerde yakınlarını kaybedenler olarak bir mezara kavuşmak adına gözyaşları sel olan cumartesi annelerinin anayasal haklarını kullanıp, hukuku gözler önüne sermek için gösterdiği çabalarını yeniden hatırlatıyor, haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz."