Torun: CHP’li belediyeler hizmette şeffaf

17 Haziran 2022 Cuma, 06:46

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllık 5 milyon 109 bin lira akaryakıt tasarrufu sağlayacak olan Ula’daki akaryakıt istasyonunun açılışı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un katıldığı törenle yapıldı. Açılışta konuşan Torun, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yatırımlarını detaylı olarak maliyetiyle, şeffaf olarak vatandaşlara anlattığını belirterek belediyenin gösterdiği hassasiyetin herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Torun, belediyecilikte temel konunun vatandaşın memnuniyeti olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

“2019 yılından sonra bu iktidar yerel seçimi hazmedemedi. Bu hazımsızlığı belediyelerin kamu kaynaklarını keserek, baskılarla engellemeye çalışıyor. Her türlü imkânı kredi kabiliyeti olmasına rağmen kamu kredileri ve hibeleri engellenmeye devam ediliyor. Şu an sadece cumhurbaşkanı onayı bekleyen hibe ve krediler var ve bunlar maalesef onaylanmıyor. Belediyelerimiz hiçbir zaman şikâyet etmeden sorunları çözüyor. ‘Bu kadar ekonomik kriz var, nasıl oluyor da yatırımlar devam ediyor?’ diye sorarsanız, verdiğiniz her kuruşun, her verginin yerinde kullanılmasıyla oluyor. Bu, vatandaşın vergisine kuruşu kuruşuna değer vermektir.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de istasyonun iki yılda yatırım maliyetini çıkaracağını vurgularken her kuruşun hesabını yaptıklarını söyledi. Gürün, “Yakıt fiyatlarının ne zaman ne olacağı ve nereye kadar gideceği belli değil. Akaryakıta her gün yeni bir zam ve her alanda büyük fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyoruz. Belediye olarak akaryakıt için ihale ile alım yapıyorduk. Bu yatırımla aradaki aracıyı kaldırıp tasarruf etmeyi amaçladık. 9 milyon 787 bin 837 liraya maliyetle tamamlanan tesisimizden yılda 5 milyon 109 bin lira tasarruf sağlayacağız. İki yılda yatırım miktarını karşılamış olacağız” diye konuştu.

'FETHİYE'DEKİ ÇALIŞMALARI YURTTAŞ GÖRÜYOR'

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı da ziyaret eden Seyit Torun, “Uzun süren bir MHP belediyesinden sonra CHP belediyesi oldu. Farkı Fethiyeliler görüyor zaten. Biz çok net görüyoruz. Şeffaf yönetim anlayışı ile insanı kucaklayan, hiç kimseyi ayrıştırmayan, kaynaklarını verimli kullanan bir belediyemiz var. Pandemi gibi zorlu süreçte beş maskeyi bile dağıtamayan iktidara karşı, her vatandaşımıza ulaşan, kapı kapı gezen yerel yönetimlerimiz oldu. Vatandaşımız gördü ki, kendilerine en yakın belediyelerimiz var. Fethiye’nin kangrenleşmiş sorunları bir bir çözülüyor. Birilerine peşkeş çekilerek, bir zümreye verilerek ya da bir azınlığın menfaati gözetilerek değil, Fethiyelinin hakkı Fethiye’ye veriliyor. Her bir vatandaşımıza eşit hizmet ulaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Vatandaş nezdinde artan desteğimiz, Muğla’ya ardından ülkemize yayılacak” dedi.