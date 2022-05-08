Trafik kazası geçiren Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

08 Mayıs 2022 Pazar, 23:19

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Antalya Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu'nun geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli meslektaşımız, Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, derin acılarını paylaştığımız kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Yargı camiamızın başı sağ olsun."

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Gündoğmuş Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu, 16 Nisan tarihinde Sarıoğlan-Bozkır yolunun 15. kilometresinde otomobili ile virajı alamayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Erdoğdu, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Erdoğdu, akşam saatlerinde 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu'nun nüfusa kayıtlı olduğu Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.