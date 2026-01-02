Trafik kazasında hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in ailesinden imza kampanyası: 'Kızımıza ses olun'

İstanbul Pendik’te 18 Mayıs 2025'te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçundan açılan dava sürüyor.

Dinç'in ailesi geçen aylarda change.org üzerinden imza kampanyası başlatırken, kampanya 14 bin imzayı aştı. Aile adalet çağrısında bulundu.

Cumhuriyet'e konuşan Dinç'in babası Yunus Dinç, dosyadaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Dinç, "Üç olay yeri tanığı vardı. Bu tanıkların ifadelerine göre de bu polislerin olay yeri tutanağı çöp oldu. Çünkü kızımı ilk kontrol edenler meğerse trafik polisleriymiş. 3-5 dakika içerisinde devreye atan trafik ekibi olay yerine intikal etmişler. Bu çerçevede de 'insanlar doktor yok mu, hemşire yok mu' diye bağırırken bu polisler olay yerine geliyorlar. Polisler ilk kızımı kontrol ediyorlar. Bir tane vatandaş 'madem doktor hemşire yok ben veterinerim izin verirseniz bir de ben kontrol edeyim' demiş. Polisler müsaade ediyor bu kadına kadın da kontrol edip kızımın yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Aynı trafik polisleri dönüp olay yeri tutanağını kızım için yaralı, araca ise ağır hasarlı rapor tutuyor. Polisler 17 Nisan'da üçüncü duruşmamıza katılacaklar" dedi.

"ADALET HERKESE LAZIM"

Dinç'in ölümüne ilişkin bir motosiklet sürücüsünün videosu olduğunu ancak videoyu çeken kişiyi bulamadıklarını dile getiren Dinç, "Bir hafta önce emniyetten bir yazı geldi. Biz bu motosiklet kask kamera görüntüsünün neden 9 saniye olduğunu, devamının nerede olduğunu soruyoruz aylardır. Emniyet, olay yerindeki polislerin bu görüntüleri olayın ertesinde hemen teslim aldığını ancak polislerin motosikletlinin kimlik bilgilerini almayı unuttuğunu belirtiyor" dedi.

Adalet çağrısında bulunan Dinç, "Bizlerin ocağına ateş düştü. Başka ocaklar sönmesin, başka ailelerin canı yanmasın. Şu trafik cinayetlerinde cezalar caydırıcı olmalı. Bu ülkede maalesef bir gün herkes adalet arayacak. Sadece bilmedikleri çocuklar, tanımadıkları çocuklar ölmeyecek bu ülkede. Biz sadece kızımıza ses olmalarının konusunda yardımcı olmalarını rica ediyoruz. O motosiklet sürücüsüne seslenmek istiyoruz: 7 buçuk aydır kendisini arıyoruz. Lütfen elini vicdanına koysun ve bize ulaşsın, şu davaya tanık olarak çıksın. Bizler çünkü kızımızı yasını bile tutamadık" ifadelerini kullandı.