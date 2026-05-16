Trafikte tartıştığı sürücüye kafa attı: Sosyal medya fenomenine 180 bin lira ceza

Olay, İstanbul Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada 'Kelebek Sarsılmaz' adıyla içerik üreticisi Hülya Sönmez, trafikte seyir halindeyken park halindeki otomobile çarptı.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü ile tartışan Sönmez, kadına kafa attı. Taraflar arasında bir süre daha devam eden arbede, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

180 BİN LİRA CEZA

Olayın ardından darbedilen kadın sürücünün polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda Hülya Sönmez yakalanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışları nedeniyle toplam 180 bin lira ceza uygulandı. Sönmez'in sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından Hülya Sönmez’in araçtan inerek kadın sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.