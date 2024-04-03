TRT ekranını insan kaçakçısına açtı: İftarda Andrew Tate ile röportaj yaptılar
İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurma suçlarından yargılanan ABD'li eski boksör ve yeni sosyal medya ünlüsü Andrew Tate, TRT World’e röportaj verdi.
İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurma suçlarıyla Romanya’da yargılanan ve bir süre ev hapsine alınan Andrew Tate, TRT World’e röportaj verdi.
Haberi, TRT World için programlar yapan Yusuf Erim sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Tate ile iftar buluşmasının bir kısmını paylaşan Erim “Andrew Tate ile iftar ve özel yemek. Hukuki meselelerini, sosyal medyanın geleceğini, jeopolitiği ve çok daha fazlasını kapsayan geniş kapsamlı bir tartışmamız oldu” notunu düştü. Erim, röportajın TRT World’e yayınlanacağını söyledi.
Iftar and an exclusive with Andrew Tate @Cobratate— Yusuf Erim (@YusufErim34) April 1, 2024
We had a wide ranging discussion that covers his legal issues, the future of social media, geopolitics and much more.
The interview will be dropping soon @trtworld ?????? pic.twitter.com/3KyGwHUlJg
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