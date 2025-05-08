TRT’den Erdoğan’a muhalefetten fazla süre verilmesiyle ilgili savunma: Mağdur TRT olmuş

Yayınlanma: 08.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2025 - 08:34

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin iktidara daha fazla süre verdiği eleştirilerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı olarak yaptığı konuşmaların ayrı sayılması gerektiğini savundu. Sobacı, Ekrem İmamoğlu’nun davalarıyla ilgili yapılan haberlere gelen eleştirileri de “sistematik ve ciddi bir kara propaganda” olarak yorumladı. Oyuncu Aybüke Pusat’ın TRT’deki dizisinden çıkarılmasının da ideolojik olmadığını söyleyen Sobacı “TRT’de hiçbir oyuncunun siyasi görüşüne bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı. İthamlara tersten cevap verirseniz, o zaman Aybüke’nin hiç TRT’nin kapısından içeriye girmemesi gerekirdi” dedi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, önceki gün TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda muhalefetin TRT’ye yönelik eleştirilerini yanıtladı. TRT’de muhalefetle ilgili haberlere iktidardan daha az yer verildiğiyle ilgili gelen tepkilere yanıt veren Sobacı, “bu konuda TRT üzerinde bir algı yönetimi yapıldığını” iddia etti. Muhalefetin yaptığı dakika hesaplamalarına değinen Sobacı, “Bu hesaplamalarda cumhurbaşkanımızın hem cumhurbaşkanı sıfatı hem de AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yapılan haberlerin hepsini bir kovaya koyup karşısına da sadece nasıl hesaplandığı belli olmayan ufacık bir rakamı koyarak bir hesaplama yaptığınızda bu, algı yönetimine girer” dedi. Bunun üzerine vekiller “Cumhurbaşkanlığıyla AKP Genel Başkanlığını nasıl ayırt ediyorsunuz? Mesela muhalefete yüklenirken hangisi oluyor?” benzeri sorular yöneltti. Sobacı da bu ayrımı “Cumhurbaşkanımız toplu açılış törenleri yaptığında bunu vermeyecek miyiz? Cumhurbaşkanımız, Meloni’yle yaptığı basın toplantısında bir yanda belki de Gazze ve Filistin meselesine girecek. TRT Haber bu haberi mi kaçıracak? Devletin televizyonu olarak cumhurbaşkanımızın her türlü faaliyetini, konuşmasını dakika dakika veririz” diyerek anlattı.

TRT’YE HABER DİKTE EDİLEMEZMİŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’yla ilgili davaların haberleştirilme şekline gelen eleştirileri yanıtlayan Sobacı, kimseyi suçlamadıklarını savundu. “Biz İBB’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin haberleştirmeler nedeniyle sistematik ve ciddi bir kara propagandaya maruz kalıyoruz” diyen Sobacı “TRT kamuya mal olmuş resmi soruşturmaları görmezden gelemez” ifadelerini kullandı. TRT’ye ne şekilde haber yapılacağının “dikte edilemeyeceğini” söyleyen Sobacı “Ne şekilde verileceğinin dikte edilmesi bu anlamda basın özgürlüğünü ve TRT’nin editöryal bağımsızlığını zedelemektedir. Bu aslında bir medya mühendisliğine girmektedir” dedi.

‘AYBÜKE KAPIDAN GİREMEZDİ’

Boykot paylaşımı nedeniyle TRT’deki dizisinden çıkarılan Oyuncu Aybüke Pusat’la ilgili de konuşan Sobacı “TRT’de hiçbir oyuncunun siyasi görüşüne bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı. İthamlara tersten cevap verirseniz, o zaman Aybüke’nin hiç TRT’nin kapısından içeriye girmemesi gerekirdi. Kendisi TRT’nin de boykota dâhil edildiği bir boykot çağrısına destek verirse, TRT’nin ‘Boykot et’ diyen kişiyi dışına koymak en doğal hakkıdır” ifadelerini kullandı.