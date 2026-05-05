TTK yayınladığı iki ilanda toplam 262 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, TTK 262 personel alımı ne zaman? 2026 TTK kadro dağılımı nasıl, şartlar neler?

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Talebe istinaden Zonguldak İş Kurumunca 11.05.2026 - 15.05.2026 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 09.06.2026 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-T.C. Vatandaşı olmak

-Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak

-Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak-

-Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

ADAYLAR KURA SONUCUNA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Kura sonucu belirlenen adaylar, belge kontrolü, sağlık muayenesi ve arşiv araştırması süreçlerine tabi tutulacak. Bu aşamalarda şartları sağlamadığı tespit edilen adaylar işe alınmayacak.

İşçi alımına ilişkin tüm duyurular TTK'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak, adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecek.