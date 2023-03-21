Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için yardım gecesi düzenleyecek!
Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da yardım gecesi düzenleyecek. Gecede toplanacak yardımların, UNICEF Türkiye'ye aktarılacağı kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkım yarattığı 11 ildeki yaralar sarılmaya çalışılırken, depremzedelere yönelik yardım kampanyaları da sürüyor.
UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün ile meslektaşı Fırat Çelik, büyük depremlerden etkilenen çocuklar için Fransa'da düzenlenecek yardım gecesine ev sahipliği yapacak.
Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan tarihinde La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm gelirinin, UNICEF Türkiye’ye aktarılacağı aktarıldı.
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