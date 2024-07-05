Tugay: Bu kentin kronikleşmiş sorunlarını çözmek istiyoruz

Yayınlanma: 05.07.2024 - 14:52

Güncelleme: 05.07.2024 - 14:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, kenti ortak akılla yönetme hedefiyle tüm ilçelerde başlattığı koordinasyon toplantılarına, Menderes, Buca ve Kemalpaşa’nın ardından Aliağa ile devam edildi. Gelecek dönemin yol haritasını belirlemek, kentin ve yurttaşların taleplerine sağlıklı yanıt verebilmek için Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ev sahipliğinde Aliağa Belediyesi’nin Güzelhisar Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, Şükran Nurlu, Ertuğrul Tugay, Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi şirket yöneticileri ile Aliağa Belediyesi yöneticileri katıldı.

“SİYASİ AYRIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM”

Koordinasyon toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sözlerine iki belediye arasında herhangi bir siyasi ayrışmanın olmayacağının altını çizerek başladı. Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeler arasında koordinasyonu planlıyoruz. Birbirimizle sağlıklı iletişim kurmak istiyoruz. Her türlü konuyu konuşmak istiyoruz. Bu toplantıları senede iki kez yapma gibi bir kararımız var. İhtiyaca göre daha sık da yapabiliriz. Hepimizin amacı halkımıza daha iyi hizmet etmek. Burada ben siyasi ayrışmayı doğru bulmuyorum. Bunu defalarca herkese söyledim. Böyle bir bakış açımız olmadığını bilin. Herkes bu konuda rahat olsun. Bizim için parti ayrımı söz konusu değil. Bizler, halk tarafından seçilmiş, halka hizmet etmek için görevlendirilmiş memurlarız. Ben belediye hizmetlerine siyaseti karıştırmamaya özen gösteriyorum. Bunu yapmaya da devam edeceğim. Kendi partililerimize de aynı şeyi söylüyorum. Belediyeyi yönetmek, kimseyi kimseden ayırmadan halka hizmet etmektir. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

“İZSU’NUN KAZDIĞI YERLERİ ARTIK KENDİMİZ KAPATACAĞIZ”

İzmirlinin çözüm beklediği konuları dile getiren Başkan Tugay, “Her şeyi hemen çözemeyebiliriz ama öncelik sırasına göre hareket edeceğiz. Genel çerçevede temel belediyecilik hizmetlerini iyi düzeyde vermeliyiz. Bunu sağlamadan daha büyük projelere, gösterişli işlere odaklanmamız doğru gelmiyor. Halkımızın beklentisi temiz bir şehir, yolların düzgün olması. Yaşanan sıkıntıları telafi etmek için hızlı bir şekilde çalışıyoruz. İZSU kazılarının bundan sonra kapatma işlerini İZBETON üzerinden kendimiz yapacağız. Toplu ulaşım, ilaçlama ile ilgili talepler var. Bunlarla ilgili de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARI ÇÖZMEK İSTİYORUZ”

İzmir’in genelinde uzun yıllar bekleyen sorunların çözümü için uzlaşı mesajı veren Başkan Tugay, “Planlamayla ilgili daha yoğun çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Bir şeyin beklemesi beni çok rahatsız ediyor. Beklemeden sorunların üzerine gitmek, ne yapılacaksa bir an önce yapmak gerekiyor. Bir uzlaşmazlık durumu varsa mutlaka uzlaşı aramak gerekiyor. Bunu sadece belediyeler için değil diğer kurumlarımız için de söylüyorum. Kronikleşmiş, uzun süredir bekleyen problemler var. Bunları oturup, konuşup çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çözümsüz noktada bıraktığımızda kimseye faydası olmuyor; bir yerin kanayan yarası oluyor. Bir konu 30 - 40 yıldır çözülmeden ortada bırakılamaz. Böyle bir şey olmaz. Bu tür konuları da bu dönemde etkin bir şekilde çözelim istiyoruz. Bu bizim bu şehre, bu insanlara borcumuzdur. O yüzden o anlayışla görev yapalım istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İZPA’NIN PLANLAMALARINA DAHİL OLUN”

Toplantıda İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, bölgenin mevcut durumu, planları ve İZPA bünyesinde oluşturulacak stratejik plan hakkında bilgi verdi. Velibeyoğlu’nun bilgilendirmesinin ardından Aliağa Belediyesi’ne İZPA’nın çalışmalarına dahil olunması ve destek verilmesi konusunda çağrı yapan Başkan Tugay, “Stratejik Plan’da Aliağa ile ilgili planlama yaparken sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bunu biz de tek başımıza yaparız ama bu doğru değil. Sizler bu konuda birimlerinizle destek olacaksınız ki doğru bir şekilde ilerleyebilelim. Doğru bir planlama yapalım” diye konuştu.

“KİMSEYE ULAŞAMIYORSANIZ BANA BİLDİRİN”

Başkan Tugay konuşmasının son bölümünde ortak çalışma mesajını yineleyerek, “Bir problem gördüğünüzde bize bildirin. Unutulmuş, ihmal edilmiş bir şey varsa bildirin. Kimseye ulaşamıyorsanız bana bildirin. Hemen gerekeni yapalım. Bir yanlış anlaşılma olursa düzeltelim. Aramızdaki iletişim güçlü olsun, açık olsun, samimi olsun. Daha iyisini yapmayı amaçlayarak yurttaşlarımıza hizmet etmek için hep beraber kol kola çalışalım. Hepimizin bundan mutlu olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ACAR: ALİAĞA BELEDİYESİ’NİN TÜM İMKANLARI BÜYÜKŞEHİR’İN EMRİNDEDİR

Başkan Tugay’a düzenlediği koordinasyon toplantıları için teşekkür eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Bu ziyaretiniz, bizim için çok kıymetli. 10 yıldır görevdeyiz. Anlayışımız hep şu oldu; kurumlarımızın kendi görev alanları var ama her iki kurumun da temel gayesi halka hizmet. Aliağa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, birlikte hareket ederek sorunları çözecektir. Aliağa Belediyesi’nin tüm imkanları mutlak şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin emrindedir. Aliağa’mız önemli bir sanayi şehri. Her geçen gün yatırımları devam eden bir şehir. Öncelikli, süre gelen sorunlara çözüm arayacağız. Çözmek için çalışacağız. Aliağa göç alan bir şehir. Konut sıkıntısı yaşanıyor. Biz bir liman şehriyiz ve 16 limanla 40 milyar dolarlık bir işlem hacmimiz var. Liman yolu 5 - 6 yıl önce Karayolları’ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Liman yollarını o potansiyele uygun hale getirmemiz gerekiyor. Şakran’da bir kanalizasyon sorunumuz var. Bir sorunumuz da otopark sorunu. Arkadaşlarımız kendi notlarını da aldılar. Sayın Başkanımızın bu yaklaşımı bizi mutlu etmiştir. Aliağa’nın sorunlarının çözümü için birlikte çalışacağımızdan endişemiz yoktur” ifadelerini kullandı.

ALİAĞA’NIN SORUNLARINA ORTAK ÇÖZÜM

Toplantıda Aliağa’nın çözüm bekleyen sorunları teker teker masaya yatırıldı. Aliağa Belediyesi bürokratları, asfalt, yol tamiri, köprü menfez, kanalizasyon, köy yoları, içme suyu hatları, otopark, genel hizmet alanları, ilaçlama, kırsalın kalkınması, mezarlıkların bakımı gibi sorunları dile getirdi. Açıklanan sorunlarla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ise değerlendirme yaparak mevcutta çözüm için devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Önceliklere göre sorunların çözümü için notlar alarak planlama yapıldı. Sorunların hızlı çözümü için iki belediye ortak hareket edebileceği adımlar konuşuldu; çalışma planı oluşturuldu.

Toplantının ardından Başkan Tugay, Aliağa Belediyesi’ne gelerek Başkan Acar’a makamında konuk oldu. Ziyaret sonrasında Başkan Tugay Başkan Acar’a Saat Kulesi’nin yer aldığı plaket takdim ederken Başkan Acar ise Başkan Tugay’a Aliağa’ya özgü coğrafi işaret için başvurusu yapılan ve üretici kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan Helvacı Kilimi’ni hediye etti.