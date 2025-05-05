Tugay: İnciraltı planları olumlu ancak değişiklik yapılmalı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:19

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:19

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan İnciraltı planları hakkında açıklamalarda bulundu. Kentte uzun yıllardır beklenen Balçova’nın İnciraltı bölgesi için tasarlanan 1/100 binlik planlara ilişkin basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Başkan Dr. Cemil Tugay, meslek odalarının konuyla ilgili yaklaşımına yönelik görüşünü de kamuoyuyla paylaştı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) yerel yönetimlerin İzmir’i yıllardır ranttan koruduğunu aktaran Başkan Tugay, tereddütler taşımasına rağmen hazırlanan planı genel anlamda olumlu bulduğunu ifade etti.

“DÜZELTME TALEBİNDE BULUNACAĞIZ”

Planların yayımlanmasının ardından bilgi sahibi olduklarını vurgulayan Başkan Tugay, “Burasının tarım alanı olarak kalmasının artık gerçekçi olmadığını başından beri söylüyorum. Planlama ihtiyacı olduğu da açık. Ama bunu yaparken korunması gereken alanların korunması, yapılaşmaya açılacaksa bunun o bölgenin doğal yapısını bozmadan, kente yeni yükler getirmeden yapılması lazım. Ayrıca kamusal alanların mümkün olduğunca geniş tutulmasıyla ilgili bir beklentimiz olduğunu söylemiştim. Bu çerçevede yeni bir plan yapılmış oldu. Daha önceden getirilen plana göre nüfusun yerleşimi, yol ve benzeri unsurlar açısından çok daha iyi bir plan bu. Ancak yapılan incelemede birkaç noktada arkadaşlarımızla birlikte tereddütlerimiz oluştu. Bunları görüşme ihtiyacı duyuyoruz. Bakanlığa bir düzeltme talebinde bulunacağız” dedi.

“KAMUOYU İNCİRALTI KONUSU ÇÖZÜLDÜ GÖZÜYLE BAKABİLİR”

Planda ihtiyaç duyulan düzeltmelere dair bilgiler veren Başkan Tugay, “Doğal sit sınırları değiştirilmiş, alanları daraltılmış. Bir kısmı ticari kullanıma açılmış. Bu görüşte değiliz, buna katılmıyoruz. Bununla ilgili bir iki konuyla ilgili itirazımız olacak. Ama planın geneline olumlu bakıyoruz. Ancak bu değişikliklerin yapılmasının da zorunluğu olduğunu düşünüyoruz. İzmir’in pek çok konusunda olduğu gibi bu konuyu da yine yapıcı bir tavırla konuşarak çözebileceğimize inanıyorum. Kamuoyu büyük ihtimalle İnciraltı konusu çözüldü gözüyle bakabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“RANT KAZANCININ HEDEFLENDİĞİ GÖRÜŞÜNDE DEĞİLİM”

Rant tepkilerini ve meslek odalarının eleştirel tavırlarını değerlendiren Başkan Tugay, “Şehri korumayı amaçlayan yaklaşımlar, kötü niyetli değil. Türkiye’de rant için yapılan pek çok iş var. Hepimizin gözü önünde oluyor. İzmir bu tür rant çalışmalarından uzak kalmış bir şehirdir. Onu da CHP’li yerel yönetimler tarafından yönetilmesine borçlu. İnciraltı ile ilgili olarak herhangi bir kişinin, özel bir grubun rant yoluyla kazancının hedeflendiği görüşünde değilim. Burası tarım alanı olarak kullanılabilecek bir yer mi, gerçekçi bir bakış açısına sahip miyiz? Zamanında İzmir’de alınmamış plan kararları nedeniyle pek çok plansız alan oluşmuş. Gecekondu mahalleleri bu nedenle oluşmuş. Bize kaçak yapılaşmanın önünde duracak şekilde mantıklı plan çalışmaları yapılması lazım. Aşırı bir nüfus yoğunluğu yok, yüksek emsaller verilmiş değil. Oraya yüksek katlı binalar yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

“KULLANAN VARSA TALİHSİZ BİR İFADE OLARAK GÖRÜYORUM”

Başkan Tugay ayrıca şunları söyledi: “Bu planın yapılmasını hatalı görmüyorum. Meslek odalarımız tabii ki farklı düşünebilir. En doğal haklarıdır. Muhtemelen hukuki yollardan itirazlarını da yapacaklardır. Ama bizler yerel yöneticiler olarak şehrin sorunlarını çözmekle mükellefiz. Bir taraftan çözümsüzlüğe bırakılmış sorunlar dururken, bir taraftan gerçeklikten kopan bir tavır içinde olamayız. Ben bu verilen kararın herhangi bir rant amacı taşıdığını düşünmüyorum. ‘Yerel yönetimler rant konusunda hükümetle iş birliği yapıyor’ ifadesini kullanan varsa bunu talihsiz bir ifade olarak görüyorum.”