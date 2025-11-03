TÜİK rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen memurlar: “Gerçek; boş cüzdanda, kararan ocakta, eksilen sofrada”

Devlet Memurları Konfederasyonu kamu görevlilerinin açlık ve sefalet sınırına dayanan yaşam koşullarını gündeme getirmek amacıyla dün TBMM Dikmen Kapısı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Devlet Memurları Konfederasyonu Osman Kaya yaptı. Kamu çalışanlarının ay sonunu dahi getiremediğini ifade eden Kaya, “Bugün milyonlarca memur kirasını ödemekte zorlanıyor Bugün artık gözümüz tiyatral masalarda değil milletimizin meclisindedir. TBMM’yi kamu çalışanlarının mağduriyetlerini gidermeye çağırıyoruz” dedi.

‘MAAŞ ARTMIYOR AMA VERGİ ORANI ARTIYOR’

Ekim ayı itibariyle yoksulluk sınırının 92 bin açlık sınırının 28 bin liraya ulaştığını belirten Kaya, “Memur maaşı yoksulluk sınırından açlık sınırında doğru yuvarlanmaktadır. Aileler temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiştir. TÜİK'in hayali enflasyon rakamları sokağın gerçeğini yansıtmıyor. Gerçek; boş cüzdanda, kararan ocakta, eksilen sofradadır. Devletin memuru açlık sınırına mahkum edilemez. Ek zam istiyoruz. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Yıl ortasında maaş artmıyor ama vergi oranı artıyor. Vergi dilimi yüzde 15'e sabitlenmeli diyoruz. Biz memur için adalet istiyoruz. Alın terinin değersizleştirilmemesini istiyoruz. Memur için yapılacak her düzenleme sadece ekonomik adım değildir. Bu adım ‘Devlet memuruna sahip çıkıyor’ demenin fiili göstergesidir. Memur için adalet istiyoruz. Emeğin hakkını istiyoruz” diye konuştu.

MEMURUN YÜZDE 90’I BORÇLU

Kaya, 10 bine yakın memurla yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı. Kaya anket sonuçlarına göre memurların yüzde 94’ünün maaşını yetersiz bulduğunu, yüzde 90’ının borcunun olduğunu söyledi. Memurların yüzde 73’ünün kredi borcu olduğunu kaydeden Kaya, yüzde 14’üne ise icra geldiğini açıkladı.

GİYSİLERİNİ ÇIKARTTILAR

Memurlar burada bir mizansen de gerçekleştirdi. Mizansen kapsamında memurlar, postacı aracılığıyla gelen icra tebliğine giysilerini çıkararak tepkilerini koydu.