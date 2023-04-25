TÜLOV’dan depremzedelerin oy kullanabilmesi için askıda bilet kampanyası
Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan depremzedelerin oy kullanabilmesi için ‘askıda bilet’ uygulaması başlattı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından başka şehirlere taşınan depremzedelerin, ikamet kayıtlarının olduğu şehirlere dönebilmesi ve oy kullanabilmesi için 'askıda bilet' kampanyası başlatıldı.
Bilet fiyatlarının enflasyon nedeniyle çok artması üzerine başlatılan kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı’nın da (TÜLOV) Bodrum Temsilcisi Av. Remzi Kazmaz, “Daha önce öğrencilerimiz için başlattığımız
‘Askıda Bilet’ kampanyası ile bayramda evlerine gitmek isteyen binlerce çocuğu evlerine ailelerine kavuşturduk. Şimdide Deprem bölgelerinde oy kullanmak isteyen kişilere kendi bölgelerine gidip oy hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımız için ‘Askıda Bilet’ kampanyasını başlattık” dedi.
Kampanyanın destekçileri arasında Oy ve Ötesi, Türkiye Gönüllüleri, Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve İhtiyaç Haritası yer alıyor. Sitede ‘Bilet iste’ butonuna tıkladığında depremzedelerden bir form doldurmaları isteniyor. Platformda ayrıca bağış da yapılabiliyor.
Resmi İlanlar
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