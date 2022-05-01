Tunç Soyer 1 Mayıs’ı emekçilerle meydanda kutladı: Açlığımızdan korkun!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü emekçilerle Gündoğdu Meydanı’nda kutladı. “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyen Başkan Soyer, “Buraya, kavgamızı büyütmeye geldik. Buraya, adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik” ifadelerini kullandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı’nda on binlerin katılımıyla kutlandı. Alanda konuşan Başkan Tunç Soyer, “İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs’ta yine meydanlardayız. Burası, özgürlük ve demokrasiyi inşa ettiğimiz meydandır. Biliyoruz ki muktedirler, bugün saraylarında bizi seyrediyor. Bu meydandan, onların en çok korktukları cümleyle sesleniyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Bu cümle, hak ettiğimiz refahın cümlesidir. Cümlemiz, adaletin cümlesidir. Bu, gün gün büyüyen özgürlük mücadelemizin cümlesidir. Biz, ezilenler… Faşistlerin hiç kabul etmek istediği bizler. Kadınlar, işçiler, çiftçiler, tüm emekçiler… Ve ezilen doğa… Dünya bizim sırtımızda dönüyor. İşte bugün meydanlardayız. Buraya, kavgamızı büyütmeye geldik. Buraya, adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik” dedi.
“AÇLIĞIMIZDAN KORKUN”
Konuşmasının devamında “Ey saraylılar!” diye seslenen Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Bizden korkun. Açlığımızdan korkun. Dürüstlüğümüzden korkun. Aşkımızdan korkun. Aklımızdan korkun. Sel gibi büyüyüp giden, dayanışmamızdan korkun. Ey kendini hükümdar sananlar! Denizler’den korkun. Mumcular’dan korkun. Ali İsmail Korkmazlar’dan korkun. Ağaçlardan korkun. Gezi’den korkun. 1 Mayıs’tan korkun. Bir gidip bin gelen, hepimizden korkun. Kapınızdayız, yakanızdayız, peşinizdeyiz. Bu meydana bu düzeni yıkmaya geldik. Bu düzeni top ve tüfekle değil, aklımızla yıkacağız. Vicdanımızla yıkacağız. Sizi kin ve nefretle değil, barış ve kardeşliğimizle yeneceğiz. 1 Mayıs, bizim adımızdır, şerefimizdir, kardeşliğimizdir.”
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