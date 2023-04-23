Tunç Soyer: Çocuklarımıza borcumuz var

Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:30

Güncelleme: 23.04.2023 - 16:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği kutlama programına katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, Millet İttifakı İzmir Milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı. Törende İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, meclisin kuruluşundan 103 yıl sonra, ülkenin bir kere daha büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin yüzüncü yılında otoriter iktidarın, demokratik bir devrimle, demokratik bir biçimde sandıkla gitmesini istediklerini belirten Soyer, “Yerine halkın iktidarının gelmesini istiyoruz. İnanıyorum ki 14 Mayıs sabahı yirmi yılı aşkın süredir bastırılmış, sindirilmiş, nefes alamaz hale gelmiş toplumumuz, üzerindeki tüm baskılardan kurtulacak. Ve bu tamamen demokratik bir biçimde gerçekleşecek. Bu hikaye sadece Türkiye için değil, bütün dünya için ilham verici büyük bir değişim olacak. Türkiye’deki bu demokratik dönüşüm, dünyanın mazlum halkları için bir milat olacak. 14 Mayıs sabahı, bütün dünyanın mazlum insanları için, alın teri dökerek üreten insanlar için de umut olacak. Tıpkı 103 yıl önce bugün olduğu gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni yaşatmak, milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğini yaşatmaktır. Bu nedenle 14 Mayıs’ta ona sonuna kadar sahip çıkacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde, geleceğin Türkiyesi’ni inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZA, TORUNLARIMIZA BORCUMUZ VAR”

23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği değerin bir ifadesi olduğunu söyleyen Soyer, “Bizler, onun izinden yürüyerek her şeyden çok çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Onların hayallerinin gerçek olduğu bir ülke için canla başla çalışıyoruz. Çocuklarımıza bu günleri armağan etmemize çok az kaldı. O kadar çok kaybımız var ki. Bu mücadele ile yitip gidenler var. Sebahattin Ali’lerden Deniz Gezmiş’lere, Gezi’deki geçlere; Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayarak tüm adalet sevdalılarına, Madımak’ta yanan canlara, vicdan sahiplerine, adalet uğruna hayatını kaybeden tüm kahramanlara borcumuz var. Ama bir de çocuklarımıza, torunlarımıza borcumuz var. İşte bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız’da her birine söz veriyoruz. Bu memlekete refahı, adaleti ve özgürlüğü getireceğiz. Yaşasın milletimizin kayıtsız şartsız egemenliği; yaşasın 23 Nisan” diye konuştu.

“14 MAYIS SONRASI DAHA GÜZEL BİR MEMLEKETİ EMANET EDECEĞİZ”

Törende konuşan İl Başkanı Aslanoğlu, “Sadece büyük bir lider bir bayramı minik yüreklere armağan edebilir. 23 Nisan’ın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bizler geleceği planlamadan yarınlara umutla bakamayız. Çocuklarımızın olanakları tüm ülkemizin geleceğini belirleyecek. Çocuklar umudun, sevginin, barışın simgesidir. Umudu bize taşıyacak olan çocuklarımız... CHP varsa herkes için var. Partimizin çizgisi net. Önce çocuklarımızın yüzlerini güldürüp, şartlarını iyileştireceğiz. 14 Mayıs sonrası yeni kuşaklara daha güzel bir memleketi emanet edeceğiz” şeklinde konuştu.

“14 MAYIS, 19 MAYIS KADAR ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 103 yıl önce 19 Mayıs’tan 23 Nisan’a kadar verdiği milli mücadeleyi hatırlatarak, “Bundan 103 yıl önce büyük önderimiz hasta saray yönetimine ve saltanata 'dur' demek için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak bu serüvene başladı. O günkü şartlar bugüne çok benzer durumda. Bir saltanat süren tek adam rejiminin karşısında Kuvay-ı Milliye ruhuyla milletin geleceğine sahip çıkan bizler varız. 14 Mayıs’ın da tıpkı Atatürk’ün 19 Mayıs’ta samsuna çıkışı gibi çok önemli bir gündür” dedi.