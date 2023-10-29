Tunç Soyer: Cumhuriyetimiz için yeni bir yüzyıl başlıyor

Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:01

Güncelleme: 29.10.2023 - 15:01

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını, adına yakışır bir coşkuyla kutluyor. Günün son saatlerine kadar devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk adresi İzmir Valilik makamı oldu. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, 100. yıl tebriklerini kabul etti.

Valilikte düzenlenen tebrikat töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. İzmirliler Cumhuriyet’in 100.yılını kutlamak için Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve tişörtleriyle Cumhuriyet Meydanı ve Kordon’u doldurdu. Vali Dr. Süleyman Elban, Başkan Tunç Soyer ve Orgeneral Kemal Yeni askeri araçla tören birliklerini ve yurttaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Törende Konak Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okudu. Ardından Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Kafkas Ekibi ve Menemen Seyrek Ortaokulu öğrencilerinin dans gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

NİCE 100 YILLARDA…

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Anadolu’nun dört bir yanında başlayan kuşatmaya büyük Türk milleti her ilde kahramanca direniş gösterdi. Aziz Atatürk makamını, mevkisini, rütbesini, canını hiçe sayarak 19 Mayıs günü Samsun’a çıktı. Tüm tehlikelere rağmen bu hareketi örgütledi. Tüm mücadelelerin ardından 9 Eylül’de ülke kurtarıldı. Tarih sahnesinde var olduğumuz bugüne kadar hiç vatansız, devletsiz kalmadık. Bu, milletin vatan aşkı sayesindedir. Güzel Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği şanlı mücadele Cumhuriyetle taçlandı. 100 yıl geçti. 100 yıldır Cumhuriyet ayakta. Nice 100 yıllarda, bin yıllarda Cumhuriyet dimdik ayakta ve genç kalacak” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYETİMİZ İÇİN YENİ BİR YÜZYIL BAŞLIYOR”

Törenin ardından tüm Türkiye’nin ve İzmir’in bayramını kutlayan Başkan Tunç Soyer, “İzmirliler büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla 100. yılı kutluyorlar. Cumhuriyetimiz için yeni bir yüzyıl başlıyor. Çok şanslıyız; bugünü yaşadık. Dolayısıyla çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. İkinci yüzyılına girerken sorumluluklarımızın farkındayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Onun devrimlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin, demokrasinin, barışın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Cumhuriyet, 100 yıldır kesintisiz barışı yaşattı. Etrafımızdaki coğrafya kaynarken eğer biz barışla yaşayabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. O yüzden hatıralarına, ilkelerine, devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Herkes bugünün tadını çıkarsın. Bu 100 yılda bir yaşanabilecek büyük gün. Bir daha böyle bir gün yok. Sonuna kadar duygusunu, heyecanını, coşkusunu herkes yaşasın istiyorum” diye konuştu.

İZMİR’İN TÜM PAYDAŞLARI RESMİ GEÇİTTE

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı’nda resmi geçit törenleri başladı. Vali Elban, Başkan Soyer ve Orgeneral Yeni, resmi geçidi ayakta selamladı. Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kara, deniz ve hava birliklerinden Türk Polis Teşkilatı’na, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden oda ve meslek kuruluşlarına, okullardan barolara, kooperatiflerden derneklere resmi geçide katılarak Cumhuriyetin 100. yılını selamladı.

İZMİR İKİNCİ YÜZYILI KENAN DOĞULU İLE SELAMLAYACAK

İzmir’de Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle günün son saatlerine kadar aralıksız devam edecek. İzmir Körfezi, 100. Yıl Yat Yarışları’na ev sahipliği yaparken saat 14.00’te Kültürpark’ta Cumhuriyet Gençlik etkinlikleri başlayacak. Saat 17.00’de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Soyer yönetiminde 100. Yıla özel olağanüstü toplanacak. Aynı saatlerde 100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Senfoni konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak. Saatler 19.00’u gösterdiğinde Basmane Kapısı’ndan Konak Atatürk Meydanı’na, oradan da Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş ve fener alayı yapılacak. Saat 20.23’te Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisi var. Gösterilere İZDENİZ’e bağlı gemiler denizden lazer gösterileriyle eşlik edecek. Gemiler gösterilerine daha sonra Karşıyaka, Bostanlı ve Göztepe sahilinde devam edecek. Ardından Cumhuriyeti 100 yıl önce kuran, 100 yıldır ona sahip çıkan halk ile birlikte 7'den 70'e Cumhuriyet Halk Korosu Cumhuriyet marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek. 29 Ekim kutlamalarının son adresinde ise İzmirliler, coşkuyla, alkışlarla, şarkılarla, marşlarla Kenan Doğulu’nun sahne alacağı konserle Cumhuriyet’in 100. yaşını selamlayacak. Doğulu, konserde, 100. Yıl için yaptığı İkinci Yüzyıl Marşı’nı da seslendirecek.