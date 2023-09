Tunç Soyer: Önceliğimiz İzmirlilerin can güvenliği

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:47

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 100’üncü kez düzenlenen İtfaiye Haftası’nın açılış törenine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle sendika ve derneklerin temsilcileriyle Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sendika ve derneklerin temsilcilerinin yer aldığı programda asil memur olmaya hak kazanan personel için de yemin töreni düzenlendi.

“AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Modern itfaiyeciliğin temellerinin atıldığı yer olan İzmir’de bu alanda öncü olmaya devam ediyoruz. İzmir’de geçmişten bugüne sayısız yangın ve deprem gördük. Bu felaketlere karşı mücadelede en önde ve daima siz vardınız. Kahramanca, cansiperane çalıştınız ve milyonlarca İzmirlinin başını yastığa güvenle koymasını sağladınız. Başarınız sadece kahramanlıklarınızla kurtardığınız canlar değil geride kalan milyonlara verdiğiniz güven duygusu oldu. Ayağınıza taş değmesin” dedi.

“MEMUR ALIMLARINI DERHAL BAŞLATIYORUZ”

2019 yılındaki orman yangınında, 30 Ekim ve 6 Şubat depremlerinde halkın canını kendi canı pahasına koruyan itfaiye teşkilatının hakkını asla ödeyemeyeceklerini belirten Başkan Soyer, “Sizlere sahip çıkmak demek, bir asırlık Cumhuriyet mirasını yaşatmak demektir. Bu nedenle itfaiyemizin gücünü ve hareket kabiliyetini artırmak için belediyemizin imkanlarını sonuna kadar seferber ediyoruz. Teşkilatımızı daha da geliştirmek üzere bakanlıktan 120 kişilik memur alımı izni istemiştik. Sadece 50 kişilik onay gelmişti. Bu alımları derhal başlatıyoruz. Ayrıca 74 kişilik şoför, paramedik ve afet yönetimi istihdamı için de sınavları tamamladık” dedi.

AFETLE MÜCADELEDE NELER YAPILDI?

Yürütülen çalışmalara dair bilgiler veren Başkan Soyer, “Personel sayımızın yanı sıra araç filomuzu da büyütüyoruz. 2024 yılı sonuna kadar 50 yeni itfaiye aracını İzmir’e kazandırmış olacağız. Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezimize büyük değer atfediyoruz. Bu merkez Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Orman yangınlarını engellemek ve çıkan yangınların etkisini azaltmak için Akıllı İhbar Sistemi’ni de geliştirdik. Sistemimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi uzmanlarının ve İtfaiye Dairesi’nin ortaklığıyla hizmet veriyor. Kamu yararına hizmet veren İzmir Arama Kurtarma Dernekleri ile iş birliği protokolleri imzaladık. İtfaiye teşkilatımızı desteklemek üzere 200 kişilik Orman Gönüllüleri Takımını da kurduk. Orman yangınlarından doğrudan etkilenen kırsal mahallelerimizde yangınla mücadeleyle ilgili ayrı bir şube açtık. Buca Kırıklar, Bergama Yukarıbey, Ödemiş Kaymakçı gibi dağ köylerine İtfaiye Müfrezeleri kurduk. Orman köylerindeki vatandaşlarımıza yangına ilk müdahale eğitimleri verdik” ifadelerini kullandı.

ÇİĞLİ’DEKİ OSB İÇİN MÜJDE

İzmir’in orman köylerine 60 tanker dağıttıklarını söyleyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna 40 adet daha ilave ediyoruz. İzmir’deki afet seferberliğini organize sanayi bölgelerimize de taşıdık. İtfaiye merkezlerini ALOSBİ, İTOB, İZBAŞ, KOSBİ, Pancar ve Kemalpaşa OSB’ye kadar genişlettik. Çiğli Atatürk Organize Bölgesi İtfaiye Merkezi’mizin de protokol aşamasında olduğunu müjdelemek isterim. Tüm İzmirlilerin can güvenliğini korumak bizim en temel önceliğimiz. Bunun için itfaiye teşkilatımızı büyütmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Canı pahasına can kurtarmak belki de insan olmanın en erdemli halidir. İşte bu nedenle sizlere baktığımda dünyanın en yürekli, en erdemli insanlarını görüyorum. Cumhuriyet size minnettar. Bu memleket size minnettar. İzmir size minnettar. Bugün, asaletini kazanan itfaiyeci adaylarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İtfaiye şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. İfa ettiğiniz mesleğe olan sonsuz saygımla, 100 yıllık bir Cumhuriyet mirası olan İtfaiye Haftası’nı bir kere daha kutluyorum” diye konuştu.

“ATEŞ SAVAŞÇILARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse ise “Gecesini gündüzüne katarak hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için çalışan, arama kurtarma ve ateş savaşçılarına teşekkür ediyorum. Mesleğimizi icra ederken ne tür tehlikelere maruz kaldığımızı kısaca hatırlatmak isterim. Yangın sahalarındaki tehlikeler, gazların oluşturduğu solunum zorluğu, patlama tehlikeleri, çökme, elektrik ve kimyasal tehlikeler bunlardan bazıları. Ama esas olan yüksek sıcaklık tehlikesi. Yangın savaş gibidir, her seferinde başka taktikleri belirlemek gerekir. İtfaiyecilik her an ölümle burun buruna yaşamak, bir başkasının canını, malını kurtarmak için o an ailesini, çocuklarını, geleceğini, umutlarını unutmaktır. İtfaiyecilik böyle bir meslektir” diye konuştu.

ASALET KAZANAN PERSONEL İÇİN YEMİN TÖRENİ

Etkinlikte ayrıca aday memur olarak çalışan ve asil göreve geçen personel için yemin töreni de yapıldı. İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, okuduğu yemini tekrarlayan personele hitaben, “2021 yılında aramıza katılan aday itfaiye memurlarımızın yemin törenini anlamlı bir şekilde kutlamak ve onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Köklü bir kurumun birer neferi olmalarından, İzmir’imize hizmetlerinden dolayı gurur duyuyoruz. Çalışma hayatlarında işlerini ciddiye almalarını, zamanı doğru kullanmalarını, kendilerini geliştirmelerini, inisiyatif almalarını, cesur olmalarını ve ekip olmalarını istiyoruz. Başarılarla dolu çalışma hayatları olsun” ifadelerini kullandı.

İTFAİYE HAFTASI ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikatlarla beraber 27 Eylül Çarşamba günü APİKAM'da İtfaiye Emeklileri ile "Bir Ömür İtfaiye" Söyleşisi, 28 Eylül Perşembe ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İ.B.B. Türk Müziği Koro Şefi İnanç Menekşe yönetiminde İtfaiye Korosu Dinletisi de yapılacak.