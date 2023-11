Tunç Soyer: Projeleri 4.5 milyon İzmirli ile başardık

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

Kente hizmet için günde 6 saatten fazla uyumadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yılında seçimlerde vaat ettiği projelerin yüzde 87’sini bitirdiklerini anlattı. Tarihi Kemeraltı’ndaki çalışmaların 2024’ün ilk çeyreğinde biteceğini söyleyerek İzmirlileri de Kemeraltı’na yılbaşı kutlamaya davet eden Soyer, kentte devam eden metro projeleri, körfezde başlayan kirlilik tartışmaları ve yatırımlarla ilgili detayları anlattı.

PROJELERİN YÜZDE KAÇI TAMAMLANDI?

2019 yılındaki seçim beyannamesinde yer alan 165 projenin 144’ünü tamamladık. Yüzde 87 başarı oranına ulaştık. Bugüne kadar hiç yapılmamış ölçekte altyapı hamleleri başlattık. Yaşayan körfez seferberliği ile İzmir Körfezi’nde koku sorununun ve kirliliğin sonunu getirdik. İzmir tarımında kuraklığa ve yoksulluğa savaş açtık. Şehrimizin bereketine, üreticimizin alın terine, gençlerimizin umutlarına sahip çıktık. Bunların hiçbirisini tek başıma ben yapmadım. 4 buçuk milyon İzmirli birlikte başardık. İzmir’e daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir gelecek bırakma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İzmir’e hizmet etmekten ve onu daha güzel bir kent haline getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

BEKLEYEN PROJELER VAR MI?

Hazırladığımız ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını bekleyen 35 projemiz vardı. Bunların imzalanması için bir mektup yazarak cumhurbaşkanına arz ettim. Bir iki tanesi oldu ama devamı ile ilgili bir gelişme yok. Takipteyiz. Kentsel dönüşümde son durum nedir? Kentsel dönüşüm için kurduğumuz model ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Kentsel dönüşüm için biz kooperatif modeli kurduk. Buna Bülent Ecevit’in tabiri ile “ekonomik demokrasi” diyoruz. Yani halkı örgütleyerek üretim öznesi haline getirmeye çalışıyoruz. Bizde kooperatifçiliği sadece tarımla değil, ulaşımla, kentsel dönüşümle oluşturan yeni modeller ortaya koyduk. Uygulamalar Türkiye’de ilktir. Kentsel dönüşümde kooperatifçilik ilk uygulamadır Türkiye’de. Kâğıt üzerinde güzel ifade ediyor. Uygulama öyle kolay değildir. Büyük değişimler gerekir. Kafaların değişmesi gerekir. Biz onlarla boğuşarak hayata geçirdik. Kentsel dönüşüm için bir tane apartman ile başlamıştık, şu an 30’a yakın kooperatif oldu. Bizi gururlandıran bu. Bu uygulama yayılsın ve uygulanacak bir model haline gelsin. Sadece İzmirliler ile sınırlı kalmasın Türkiye’nin her yerinde bir örneğe dönüşsün. Körfez gerçekten temiz mi? Biz Sağlık Bakanlığı’nın verilerini aldık. Yol alıyoruz. Bize verdiği veriler İzmir Körfezi’nin belli dönemlerde belli noktalarında şu an itibarıyla yüzülebilir olduğunu gösteriyor. Ama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üç noktada aldığı gemilerin geçtiği noktalardan topladığı verileri alarak tahlil yapmış. Bunlar objektif değerlendirebilecek yapılar değil. Biz kendimiz düzenli olarak analiz ve ölçüm yapıyoruz. Her ay düzenli olarak balık adamlar denizin dibini fotoğraflıyorlar. Görsel olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Çok net körfez dibinde biyoçeşitlilik artıyor. Yaşam güçleniyor, üstelik körfezde alınan analizler de körfezin giderek temizlenmekte olduğunu gösteriyor.

BUCA CEZAEVİ ARAZİSİ NE OLACAK?

Hukuki süreç tamamlandı. Açılan davalar sonrası Bakanlık planları iptal etti. Yetki bize geçti ve Meclis’ten geçirdik. Artık, AVM ve inşaat asla olmayacak. Tamamen yeşil alan ve “Özgürlük Parkı” olacak. Sadece metronun bir çıkış alanı yer alacak.

İKİÇEŞMELİK OTOPARKI YIKILICAK MI?

Hazırlıklarımız var. Oradaki ihtiyacı karşılayacak şekilde kapasiteyi yarattık. Hukuki sürecin tamamlanması bekliyoruz.

TARİHİ KEMERALTI’NDA ÇALIŞMALAR NE DURUMDA?

Arkadaşlarımız sadece gece çalışıyor. Yeni hatlar yapıyoruz. İki etabı kısa sürece tamamlayacağız. 2024’ün ilk çeyreğinde ise çalışmalar tamamen bitecek. Çalışmalardan yurttaş çok sıkıntı çekti. Ama aylardır devam eden çalışmalardan esnaf mağdur olmasına rağmen bir tane şikâyet almadık. Büyük sıkıntı yaşandığının farkındayız. Ama vatandaş şunu söylüyor “50 yıldır kimsenin yapmadığı çalışmayı yapıyor. Elinde sihirli değnek yok ki bir gecede bitirsin. Buna rağmen vazgeçmedi” diyor. Biraz daha sabır istiyoruz. İzmirlileri Kemeraltı’nda yılbaşı kutlamaya davet ediyoruz. Müzik, eğlence ve süslemelerle keyifli bir yılbaşı olacağını düşünüyoruz. Kemeraltı dünyanın en eski açık hava alışveriş merkezi. Bu kıymetli unvanı korumak ve ileriye taşınmak zorundayız. Dünya bunun farkında değil. Biz dünyanın tanınması için UNESCO’a başvurduk. Bizim için önemli. Kafeler, oteller, alışveriş merkezleri ile 24 saat yaşayan cıvıl cıvıl bir çarşıya dönüşecek.