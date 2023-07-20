Tunç Soyer ve Ataol Behramoğlu’na 'Dayanışma Ödülü'

Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:39

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:39

16. Türkiye Tiyatro Buluşması devam ediyor. Bu yıl 19-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenen buluşmada 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde göstermiş olduğu dayanışma nedeniyle sanatçı Orhan Aydın’ın depremde hayatını kaybeden kızı Eylem Şafak Aydın’a atfedilen Dayanışma Ödülleri de verildi.

Alaçatı Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen açılış ve ödül törenine Başkan Tunç Soyer’i temsilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu katıldı.

Ödüllerden birini de 6 Şubat depremlerinde gerek afet bölgesinde gerekse depremzedelerin yaralarının sarılması için yürütmüş olduğu çalışmalar nedeniyle Başkan Tunç Soyer aldı. Sanatçı Orhan Aydın, ödülü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’ya takdim etti. Defne Dayanışma Derneği, Sokak Sanatları Atölyesi ve Oyuncular Sendikası da Eylem Şafak Aydın Ödülü aldı. Ödülleri sanatçı Levent Üzümcü verdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

16. Türkiye Tiyatro Buluşması’nda Eylem Şafak Aydın Ödülleri’nin yanı sıra Onur Ödülü Genco Erkal’a, Emek Ödülü Şenay Gürler’e, Çağdaş Aydın Direnç Ödülü Ataol Behramoğlu’na, Polen Ünlü Dayanışma Ödülü Haluk Çetin’e, Nartan Kılıç Dayanışma Ödülü Yunus Günçe’ye, Sencer Sağdıç Umut Ödülü Kamer Yıldız Ok’a, Kültürler Arası Tiyatro Platformu Ödülü Sahne Tozu Tiyatrosu’na ve İzmir Ödülü Ümit Kartal’a verildi.

16. TÜRKİYE TİYATRO BULUŞMASI

Bu yıl on altıncısı düzenlenen Türkiye Tiyatro Buluşması, Çeşme’de tiyatro profesyonellerini, tiyatroya gönül veren genç amatörleri bir araya getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 19-23 Temmuz tarihlerinde yapılan 16. Türkiye Tiyatro Buluşması kapsamında İzmirliler 18 tiyatro oyunu, 8 seminer ve 2 söyleşi ile buluşturulacak.