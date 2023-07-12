Tunç Soyer’den “Büyükşehir batıyor!" haberlerine tepki

Yayınlanma: 12.07.2023 - 16:23

Güncelleme: 12.07.2023 - 16:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir belediyesinin alacaklı firmalara konut ya da arsa teklifi iddialarına yanıt verdi.

Twitter’dan açıklama yapan Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi batıyor! Deseydik bazılarının çok mutlu olacağını biliyorum. Ama onları geçelim, gerçek vatanseverlere doğruları anlatalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu AAA iken, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin kredi notu B-’dir. Belediyemizin alacaklı firmalara konut ya da arsa teklifi iddiaları tamamen gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

“HAZİNE SON 4 SENEDE İZMİR'DE 1.7 MİLYAR TL’LİK SATIŞ YAPMIŞTIR”

Yapılan satışlar ile ilgili bilgiler veren Soyer, “Buyrun gerçeklere: İhalelerimiz herkese açık ve şeffaf bir şekilde 2886 sayılı kanuna göre yapılmaktadır. Görev yaptığım 4 sene boyunca 969 milyon TL'lik gayrimenkul satışı, 1 milyar 50 milyon TL'lik kamulaştırma yaparak sattığımızdan daha fazlasını aldık. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ise son 4 senede İzmir'de 1.7 milyar TL’lik satış yapmıştır. (Diğer kamu kurumları dahil değildir, belirtilen satış miktarı sadece hazinenindir.)” dedi.

YALAN HABERE YASAL İŞLEM

Yalan haberlere tepki gösteren ve yasal işlem başlatacaklarını belirten Tunç Soyer, “Yalan haberlerin altına atılan imzalar yerine onay bekleyen kredilerimize imza atılmasını tercih ederiz. İtibar operasyonlarından medet umanlar bilsin isterim: İzmir’in ve İzmirlilerin refahını artırma kararlılığımız, yalanlardan etkilenmeyecek kuvvettedir. Bugüne kadar şeffaf ve adil yönetim anlayışımızdan bir adım bile şaşmadık, şaşmayız. Bu yalan haberleri çıkaranlarla ilgili yasal işlem başlatılacaktır” diyerek açıklamalarına son verdi.



