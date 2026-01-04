Tunç’tan Özel’e ‘Maduro’ yanıtı: ‘Diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler…'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğu operasyon hakkında henüz bir açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suskunluğuyla ilgili sözlerine yanıt verdi.

Tunç, Türkiye’nin dış politikasını “diplomatik hassasiyetler”, Erdoğan’ın tutumunun ise, “krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutum” olarak değerlendirdi. Tunç, Özel’in sözlerini ise “nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneği” olarak nitelendirdi.

Tunç’un açıklaması şu şekilde oldu:

“Türkiye’nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren; küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir liderdir.

Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı’nın sosyal medya üzerinden sarf ettiği, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir.

Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir.

Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye; krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir.”

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel ise, ABD’nin Venezuela’ya saldırısı karşısında Erdoğan’ın sessizliğine ilişkin şunları söylemişti:

“Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan!

“15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu” diyordun.

“Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız” diye seslenip, destek gönderiyordun.

Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında “kardeşim” diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun.

Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor.

Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun.

Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun.

Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun.

İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!”