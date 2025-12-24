Tunceli’de ilginç olay: Kartal dronu havada kaçırdı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 10:27:00
DHA
Tunceli’de 3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı’nda çekim yapan dron, bir kartal tarafından kapılarak dağın zirvesine bırakıldı; dron 6 saatlik tırmanış sonrası bulundu.

Tunceli’nin 3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı’nda çekim için kullanılan dron, havada süzülen bir kartal tarafından kapılarak götürüldü. Kartalın bir süre taşıyıp dağın zirvesine bıraktığı dron, 6 saatlik tırmanışla geri alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Ovacık ilçesindeki karla kaplı 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı’nda kenttin tanıtımı için dronla görüntü çeken Tunceli Müzesi arkeoloğu Özgür Şahin’in dronu, havada süzülen kartalın ilgisini çekti. Kartal, dronu kaparak bir süre havada taşıdıktan sonra dağın zirvesine bıraktı. O anlar dron kamerasına yansıdı. Dronuna ulaşamayan Şahin, durumu ve konum bilgisini profesyonel dağcı ekibine bildirdi. Yaklaşık 6 saat süren tırmanışın ardından ekip, zarar görmeyen dronu bularak sahiplerine teslim etti.

